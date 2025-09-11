１０日に放送された日本テレビ系「ちはやふる―めぐり―」（水曜・後１０時）最終回に女優・松岡茉優が登場し、ネットが沸いた。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

松岡は永世クイーンの若宮詩暢役で、ドラマのラストに登場。「永世クイーン兼ユーチューバー」と紹介されてかるた大会の解説を務めた。

若宮は映画版に登場した人気キャラクターで、千早（広瀬すず）とクイーンの座を争ったライバル。今回のドラマでは初めて登場した。ゆったりとした口調で「おはようさん」とあいさつし、感想を求められると「みなさんほんまにかるたがお上手やなぁと、いつも感心しております」とニッコリ。司会者が「この中から将来、若宮さんへの挑戦者となる選手が出てくるかもしれませんね」と言うと、若宮は「おお〜こわい、こわい。震えが止まりませんわ」と真顔でコメントした。

ネットは「松岡茉優登場！！変わらずで安心！！笑」「一瞬なのにあの存在感、さすがしのぶ様、さすが松岡茉優様」「たった１、２分の登場シーンで空気感も気持ちも全部もっていく松岡茉優さんの演技感服です」「最後しのぶちゃんに全部持ってかれたわw」と存在感に圧倒された。

また「さあみなさん、全然震えが止まらなくない目が笑ってない詩暢ちゃんを見て落ち着きましょう」「ドＳの若宮詩暢が健在でほんと震えた。。松岡茉優のあの静かな怖さたまらないんだよ！！！！！松岡茉優にしかできないのよ若宮詩暢は！！！！！ほんとに！！！！！」「松岡茉優さんめちゃくちゃ色んな役やってるのに、あの一言だけでめちゃくちゃしのぶちゃんなの本当にすごかったな」と興奮。「本当に仕上がってるなぁ松岡茉優ちゃん」「しっかりビジュ仕上げてた松岡茉優氏さすがです、、」などの声も寄せられた。

松岡はプライベートでは、２０２４年６月に「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」有岡大貴との結婚を発表。電撃婚で世間を驚かせた。関係者によると、知人の紹介で出会った２人は、２０１６年頃に交際をスタート。約８年間の交際を成就させた。

今年８月にはフジテレビ系のお笑い番組「ＥＮＧＥＩグランドスラム」でナインティナインとともにＭＣを務め、妖艶でドレッシーな姿が注目を集めた。