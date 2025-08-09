女優の松岡茉優が９日放送のＴＢＳラジオ「田中みな実あったかタイム」に出演。子役時代の知られざる?経歴?について語った。松岡が芸歴２３年だと知ったメーンパーソナリティーの田中みな実が「２３年か。８歳から仕事してんの？」と質問したときのこと。松岡は「仕事はしてない、正直なところ。所属はしてた。初めての仕事１０歳とかだから。２年ぐらいくすぶって。そこからまた２年ぐらいくすぶって」と振り返った。田