《誕生日月で、お祝いをしてもらったりおいしいもの食べたりありがとうがいっぱい》3月24日、女優の松岡茉優がInstagramを更新。2月に迎えた誕生日を振り返り、バースデープレートや花束の写真を公開した。幸せあふれる投稿のなかで、思わぬ“波紋”を呼んでいるのが、ひときわ目を引く「真っ赤な100本のバラ」だ。「投稿には2種類の花束が写っていましたが、そのうちのひとつが赤いバラでした。100本のバラの花言葉は『100％