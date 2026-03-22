3月21日、お笑いコンビ「ナインティナイン」（以下、ナイナイ）と女優の松岡茉優がMCを務める特別バラエティ番組『ENGEIグランドスラム』（フジテレビ系）が放送された。豪華な芸人が一堂に会し、さまざまなネタを披露したが、松岡の言動に疑問を抱く視聴者もいたようで──。“日本一豪華なネタ番組” をコンセプトにした同番組は、漫才、コント、ピン芸などジャンルの垣根を超えて、さまざまな芸人が珠玉のネタを披露するもの