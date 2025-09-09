赤ちゃん犬たちの可愛すぎる食事風景が話題を呼んでいます。

投稿は記事執筆時点で203万4000回再生を突破し、「ルール守ってない客いて草」「コーヒー吹いたｗ」「これは名案でしかない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ご飯を食べる6匹の赤ちゃん犬→あまりにも可愛い『一蘭スタイルの食事』】

Instagramアカウント「yamahaxjr1200inst」の投稿主さんは、岐阜県でブリーダー業を営んでいるそう。そんな投稿主さんが紹介したのは、6匹の子犬たちの食事風景です。子犬たちの成長はそれぞれで、先に食べ終わった子がまだ食べていない子の食事を食べてしまう…というトラブルが起こりがちでした。そこで投稿主さんは、斬新な方法を編み出したといいます。

子犬がご飯を食べているのは、小さなダンボール箱の中。箱は1匹だけが入れる小さなサイズで、子犬の数だけ横並びに繋がっています。仕切りを作ることで、別の子の食事を奪わないようにするという仕組みなのだそう！それはまるで一蘭のカウンター席のよう。可愛いけれどちょっぴりシュールな光景に、思わず笑ってしまいます…！

ルールを守らない客も

しかし、ダンボール箱は自由に出入りができる作り。早々と食べ終わると、別の空いた席へと移動するなど、ルールを守らない子も出てしまったとか…！しかし、食事中の子の席には入れないため、結果としてみんな平等に食事を摂れるようになったといいます。

食事中の姿を上から見てみると、それぞれの出入り口からお尻が飛び出てとっても可愛い光景に…♡子犬のお世話は大変だけれど、こんな可愛い姿を見られるのは特権といってもいいかもしれませんね！

この投稿には、「素晴らしいアイデアですね」「もう少し早く知りたかった」「もうこんなん反則やわ」など、多くのコメントが寄せられています。

新しい世界へ冒険♪

別の日に投稿されていたのは、初めてサークルの中から出た子犬たちの姿です。少し警戒しつつも、1匹、また1匹とサークルを出ていく子犬たち。

楽しそうに走り回る子、怖くて腰が引けてしまう子、なぜかブランケットに爪が引っかかってしまう子など、ここでも個性がよく現れたとか…♪投稿主さんに見守られながら、さらに新しい世界へと羽ばたいていくことでしょう！

Instagramアカウント「yamahaxjr1200inst」には、他にもわんこたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

