アメリカの伝説的歌姫、ブリトニー・スピアーズ（43）に異変が起きている。Instagramでキワドい姿を立て続けに披露して、ファンから心配の声が寄せられているのだ。

【写真】《ブリちゃんの現在》過激な衣装とダンスで挑発的な投稿…「スタンプひとつ」のヒヤヒヤ写真にファンから心配の声

ブリトニーは、16歳で『ベイビー・ワン・モア・タイム』でデビューした。同タイトルのアルバムは全世界で2200万枚以上を売り上げて、その後も『ウップス！…アイ・ディド・イット・アゲイン』や『トキシック』などヒット曲を連発。全世界でのトータル・セールスは1億5000万枚を誇り、2000年代最大のポップ・アイコンとして知られている。

大活躍の一方、“奇行”でメディアを騒がせることもあった。音楽ライターが語る。

「大スターであるブリトニーは、常にパパラッチに追われる生活でした。ストレスの結果でしょうか、2007年、美容院でバリカンを手に取り、突然自ら丸刈りにしたことが“奇行”としてメディアに取り上げられました。

のちに出版した回顧録で、ブリトニー自身が“丸刈り事件”について振り返り、世間の目に対する彼女なりの抵抗だったことを明かしています。パパラッチの車に傘で殴りかかったこともあり、不安定な状態が続いたことから、一時はリハビリ施設に入所していました」

ブリトニーは2019年1月、無期限の活動休止を発表。父親らによる成年後見人制度の解除を求める裁判を開始した。自身で稼いだ金銭を自由に使うことができずにいたからだ。2021年、ブリトニーの主張が認められて、後見人制度が完全解除された。しかし現在に至るまで本格的な活動再開は実現していない。

SNSで垣間見える「現在」の姿

いまだ活動休止状態にあるブリトニーだが、SNSの更新は続けている。しかし8月下旬、4100万人のフォロワーを抱えるInstagramアカウントに自身のキワドい写真を突然投稿し、ファンを困惑させた。前出の音楽ライターが解説する。

「かねてより下着姿などを披露することはありましたが、裸にブーツだけを履いた写真をInstagramに投稿しました。少し離れた距離から背面を撮影した写真ではありますが、下半身は小さなスタンプひとつだけで隠された状態でヒヤヒヤします」

さらに9月初旬、こんな動画も公開したという。前出・音楽ライターが続ける。

「音楽に合わせて、スケスケのレオタードを着たブリトニーが激しくダンスする動画です。腰をくねらせたり、自分のお尻を手で揺らしたり、胸元をさすったり、かなり挑発的な振り付けです。

実際、途中で胸の先あたりがスタンプで隠されるなど、キワドいシーンもありました。ネット上では、〈大丈夫であってほしい〉や〈誰か助けてあげられませんか？〉といった声が寄せられ、ファンは喜ぶというより、もはや心配しているようです」

ブリトニーは8月25日、以下のようなメッセージをInstagramで公開していた。

〈自己愛と自信こそ私が求めているものです……お尻を見せてしまったことをお詫びします。自分が誰なのかを思い出すために、時には恥ずかしい思いをしなければならない場合があります〉（原文は英語）

過激な投稿を繰り返すのは、“自分が誰なのかを思い出すため”なのだろうか。