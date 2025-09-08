ジャーナリスト青山和弘氏が８日、カンテレ「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」に出演。番組では石破茂首相が７日に辞任表明したことを特集した。

番組では石破首相が続投姿勢を崩さず、総裁選前倒し実施を要求する自民議員が過半数を超えそうな情勢の中で、菅義偉元首相と小泉進次郎農水大臣が首相を説得したと伝えた。

青山氏は、石破首相が衆院解散も視野に入れ、これに自民党が危機感を持つも「石破さんの側近はみんな主戦論者で、解散もやったらいい、何とか粘れという人たちばかりで、結局誰も鈴を付けられない」と指摘。「決して小泉さんは石破さんの側近じゃないんですけど、一定程度、話せるということで、最後は菅−小泉に頼らざるを得ない。これは自民党の人材不足の顕著なあらわれと言っていいと思います」と語った。

「森山幹事長も、林官房長官もしない。石破さんの周辺は誰もやらない中で、そんなに近くもない小泉さんがその役割を担った」とし、自身の取材結果として「小泉さんは私に対しても、『なんで私がこの役目をやらなきゃいけないのか。嫌な役回りだな』ってことは正直漏らしていましたけれども、（自民内では今回の）功労者だという見方にもつながっていると思います」と語った。