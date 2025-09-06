¡Ò26Ç¯¤Ö¤ê¿·ºî¡Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¼çÂê²Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Ì¿ -mikoto-¤Ï¸¶ºî¼Ô¤¬ÄÌ¤¦Å¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤À¤Ã¤¿⁉
Ìó26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¡Ê¿åÍË23»þ45Ê¬～¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¤ÎÎîÇ½ÎÏ¶µ»Õ¡¦ó¬ÌîÌÄ²ð¡ÊÄÌ¾Î¤Ì～¤Ù～¡Ë¤¬¡¢º¸¼ê¤ËÉõ¤¸¤¿¡Èµ´¤Î¼ê¡É¤ò»È¤Ã¤ÆÍÅ²ø¤ä°Îî¡¢²ø´ñ¸½¾Ý¤«¤éÌ¿¤¬¤±¤ÇÀ¸ÅÌ¤ò¼é¤êÈ´¤¯¥¹¥Èー¥êー¤À¡£º£²ó¤ÏÌ¡²è¸¶ºî¡¦¿¿ÁÒæÆ¤È¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëÌ¿ -mikoto-¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡ª¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÌ¿ -mikoto-¤µ¤ó
¸¶ºî¼Ô¡¦¿¿ÁÒæÆ¤È¼çÂê²Î¤Î¥Üー¥«¥ë¡¦Ì¿ -mikoto-¤Î°Õ³°¤Ê·Ò¤¬¤ê
Ìó26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¡£º£ºî¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Ï¡¢-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¤Î¡ØP0WER -°ÎîÂà»¶-¡Ù¡£Ì¡²è¸¶ºî¡¦¿¿ÁÒæÆ¤È¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëÌ¿ -mikoto-¤ÎÂÐÃÌ¤¬¤³¤³¤Ë¼Â¸½¡ª
――¿·¥¢¥Ë¥á²½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¿¿ÁÒæÆ¡Ê°Ê²¼¡¢¿¿ÁÒ¡Ë¡¡¡Ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù»þÂå¤Î¡ËÃ´ÅöÊÔ½¸¤¬5¡¢6Ç¯Á°¤«¤é´ë²è¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¸½¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÎ¤ÎÌ¡²è¡ÊÏ¢ºÜ¤Ï1993Ç¯～1999Ç¯¡Ë¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡Èº£¤Ï¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ´ë²è½ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¤Ï¡È¤Þ¤¿¥À¥á¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¤¬ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¿·¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¶Ã¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ÎÊÔ½¸¤µ¤ó¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤Ê¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ì¿ -mikoto-¡Ê°Ê²¼¡¢Ì¿¡Ë¡¡¿·¥¢¥Ë¥á²½¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¿¿ÁÒ¡¡¼ÂºÝ¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï3Ç¯Á°¤«¤Ê¡©¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¤â¤¦¥ä¥Ð¥¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ì¿¡¡ËÍ¤¬¿·¥¢¥Ë¥á²½¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤Þ¤µ¤«¡¢²¶¤¿¤Á¤¬ÁÈ¤à¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ì¿¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
――¤ó¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©
¿¿ÁÒ¡¡Èà¤Ï¡¢²¶¤¬°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¥Ðー¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ì¿¡¡Å¾À¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆËÍ¤Ïº£¡¢ 3ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Á°À¤¤Îµ²±¤À¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¿¿ÁÒ¡¡ÀßÄê¤¬Æñ¤·¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£15Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤Ê¤¡¡£
Ì¿¡¡¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¤Îºî¼Ô¤µ¤ó¤¬¾ïÏ¢¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡¢ËÜÊª!? ¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥µ¥¤¥ó¤Ï¤ªÅ¹¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¤±¤É¡¢·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÀµÄ¾»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿ÁÒ¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤â¤³¤ÎÏÃ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£²¶¤À¤Ã¤Æ¡¢Ì¿ -mikoto-¤¯¤ó¤¬¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¡Ê7ÏÃ¡Ë¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤¹¤ë¸½¾ì¤Ç¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ö¼Â¤ÏËÍ¡¢ÀèÀ¸¤È²¿²ó¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¤µ¡£
Ì¿¡¡ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤¨¡¢Ã¯¡©¡×¤Ã¤Æ´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤¬°ìÊýÅª¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤¢ーーー¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ê¤ã¡¢¤ï¤«¤ë¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¿ÁÒ¡¦Ì¿¡¡¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë±¿Ì¿Åª¡£¤Ê¤ó¤«¿´ÎîÅª¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡ÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤è¤Í¡£²¶¤é¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤ÎÎÏ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¤Ì～¤Ù～¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê
――Ì¿¤µ¤ó¤¬¡ØP0WER-°ÎîÂà»¶-¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ï¡©¡¡¿¿ÁÒÀèÀ¸¤ÏÄ°¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ì¿¡¡¤Ì～¤Ù～ÀèÀ¸¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä¶¯¤µ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÉáÊ×Åª¤Ê°¦¤ÎÎÏ¡¢Í¥¤·¤µ¤ÎÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¤ÁÊ¤¨¤ë¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¯¥µ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡¢°¦¤Ã¤ÆLOVE¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°¦¤ò´Þ¤á¤Æ¤ë¡£·ù¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤â¤¢¤ëº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦°¦¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡ª ¤³¤³¤Þ¤ÇºîÉÊ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÏÃíÊ¸¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Í¡£¡Öµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
Ì¿¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡ª ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£µ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¤Ï¼«Ê¬¤¬¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Ê¿À®ÈÇ¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ê¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡Ë¡Ø¥Ð¥ê¥Ð¥êºÇ¶¯No.1¡Ù¡ÊFEEL SO BAD¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂèÆó¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¶Ê¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£
¤¢¤Î»þÂå¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¡¢ÎáÏÂ¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¡£¥«¥é¥ª¥±¤È¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¢¥Ë¥½¥ó¥Ðー¤È¤«¤ÇÇ®¾§¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿ÁÒ¡¡Ì´¤¬¤¢¤ë¤Í¡£
――¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê°Õµ¤Åê¹ç¤·¤ÆÃçÎÉ¤·¤Ë¡©
Ì¿¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤´ÈÓ¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¤§¡£
Ì¿¡¡¤¼¤Ò¤Ã¡ª¡ª ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢°Õ³°¤ÊºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï--¡£
