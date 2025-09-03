武田真治が、9月2日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に演出家・宮本亞門と登場。しかし、そのマイペースすぎる言動で、スタジオの空気を混乱させたことが話題となっている。

芸能記者が語る。

「この日のオープニングで武田さんは、得意のサックスを抱えて出演しました。亞門さんとは、2007年、彼が演出を務めたミュージカル『スウィーニー・トッド』で初めて会ったそうです。武田さんは着席したあとも、サックスを持ったまま。それを見かねた亞門さんから『置いたほうがいいですよ』とやさしく促されていました」

だがこれは、後に続く“武田節”の前触れにすぎなかった。

「武田さんは、『スウィーニー・トッド』の稽古時、亞門さんと、役柄について意見を戦わせていたことや厳しい“師匠”に言われたことなどを振り返りながら突然、『この番組って、もうちょっと仲いい人たちが……』と、今さらながら亞門さんとの共演について番組側に疑問を呈したのです。

さらにこの後、武田さんは亞門さんに直接攻撃。亞門さんがかつて『世界・ふしぎ発見！』（TBS系）に出演したところ、わけの分からない答えをしてしまったことを後悔していると明かすと、武田さんは『クイズより自分は上だということをおっしゃいました？』と、イジったのです」

武田の暴走は止まらない。今度はMC陣への“ウザ絡み”をスタートさせる。

「亞門さんの告白のあと、ハライチ・岩井勇気さんも、『自分もクイズが苦手で、（周りが）引くぐらいモノを知らない』と明かすと、武田さんは『岩井さんは、物を知らない自分を晒すプライドが邪魔している』と容赦ないディスり。

つまりは、無知であることを素直に認められず、プライドが邪魔しているということを言いたかったのでしょう。これに岩井さんは思わず『俺の何を知ってるんだ！』と、笑いながらも声を荒らげていました。

この日、夏休み中の神田愛花さんに代わり、なえなのさんが代理MCを務めていたのですが、彼女のトークが尻すぼみになると、武田さんは他のレギュラー陣に、ゲストの立場でありながら、『そういうとき、君たちが助けるんじゃないの！？』と、“公開ダメ出し”までおこないました。

ところが直後、スタジオのモニターに表示された時刻を見るや、『今12時18分で、僕12月18日生まれなんですよね！』と、要らぬ自己紹介をしていたのです。スタジオは『なんなんだよ！』『ぽかぽか2度と呼びません！』と盛り上がりながらも、武田さんの暴走に呆れていました」

自由すぎる武田の空気を読まない言動に、X上では困惑の声が。

《武田真治さんちょっと黙っててほしいわ。せめて自分の番じゃないときぐらい黙って人の話聞いて》

《ぽかぽか見てるけど、武田真治ヤバいな…邪魔しかしてない》

《武田真治さんやばいな。番組クラッシャーみたいじゃん。全然笑えない…》

など、数々の悪目立ちにドン引きする視聴者も多かったようだ。芸能プロ関係者が語る。

「武田さんは『めちゃ2イケてるッ！』（同系）にレギュラー出演していましたが、終了後しばらくは露出が激減。しかしNHKの『筋肉体操』で再ブレイクを果たします。すると、それまでの寡黙なイメージから、自分を前面に出して積極的にしゃべるキャラとして覚醒しました。ただ今回はそれが裏目に出たようですね」

今回の『ぽかぽか』出演、バラエティ的には美味しかったというべきか……。