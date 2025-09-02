3人で観戦

米大リーグ・ドジャースの試合をパリ五輪金メダリストが観戦。ユニホーム姿で楽しんでいた。

ドジャースタジアムのレフト側観客席から、グラウンドをバックに撮影していたのは角田夏実だ。パリ五輪では柔 道女子48キロ級で金メダルを獲得している。

女子57キロ級でカナダ代表として金メダルを獲得した出口クリスタ、女子63キロ級で世界選手権女王になっている堀川恵の3人で訪れており、試合のほかにグルメも楽しんでいた。普段見かける道着とは違った印象を抱かせた。

現地での柔 道教室の合間に観戦したようで、角田は2日にインスタグラムで「ロスに来て最初にしたのは柔道じゃなくて、野球観戦 友達に感謝しかない。そして柔 道教室も終盤へ 毎回思うけど、学ぶことの方が多い素敵な時間！ 少しでも成長して帰りたいです」などと記していた。

コメント欄には「ドジャーブルーめっちゃお似合いです」「メンバーも、堀川さん、出口さんと豪華」「スタイル抜群だね」「良い意味で街で見かけても絶対にゴールドメダリストに見えない」「お姉ちゃんに欲しい」などと書き込まれていた。



