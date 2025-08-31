愛媛vs仙台 スタメン発表
[8.31 J2第28節](ニンスタ)
※19:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 19 黒石貴哉
DF 25 吉田温紀
DF 29 福島隼斗
DF 44 森山公弥
MF 10 佐藤亮
MF 13 堀米勇輝
MF 14 谷本駿介
MF 28 前田椋介
MF 40 杉森考起
FW 32 藤本佳希
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 2 今野息吹
DF 3 マルセル・スカレゼ
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 48 行友翔哉
FW 9 ベン・ダンカン
FW 15 鶴野怜樹
FW 17 村上悠緋
監督
青野慎也
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
DF 44 井上詩音
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
FW 47 荒木駿太
FW 59 小林心
控え
GK 21 梅田陸空
DF 2 高田椋汰
DF 42 石井隼太
MF 6 松井蓮之
MF 17 工藤蒼生
MF 32 山内日向汰
FW 20 グスタボ
FW 48 中田有祐
FW 99 宮崎鴻
監督
森山佳郎
