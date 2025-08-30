»¥ËÚ¤¬¾å°Ì¤ÎÂçµÜ·âÇË&2Ï¢¾¡! ¼ç¾MF¹âÎæÊþ¼ù¤Î¾×·âFK¤Ë¤è¤ë1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ë
[8.30 J2Âè28Àá »¥ËÚ 1-0 ÂçµÜ ¥×¥ì¥É]
¡¡J2Âè28Àá¤¬30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢11°ÌËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç4°ÌRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»¥ËÚ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®¡¢½ù¡¹¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤È¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¤ËÀèÀ©¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯Æâ¤ÎFK¤«¤é¥¥Ã¥«¡¼¤ÎMF¹âÎæÊþ¼ù¤¬º¸Â¤ÇÌµ²óÅ¾¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨6ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¹âÎæ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Î¤¢¤é¤æ¤ë°ÌÃÖ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¡£»¥ËÚ¤Ï1-0¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂçµÜ¤ÏÁ°Àá¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FW¿ùËÜ·òÍ¦¤é¤òÅêÆþ¤·¤ÆÈ¿·â¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¡£Ï¢¾¡¤Ï2¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢ J1¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Ø¸þ¤±¤ÆÄË¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ì·âÉ¬»¦¤Îº¸Â— J¥ê¡¼¥°(ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°) (@J_League) August 30, 2025
¹âÎæÊþ¼ù¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯!
¥´¡¼¥ëÆ°²è
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¡¡Âè28Àá
»¥ËÚvsÂçµÜ
1-0
⌚️ 45+2Ê¬
⚽️ ¹âÎæ¡¡Êþ¼ù(»¥ËÚ)#J¥ê¡¼¥° pic.twitter.com/9NJIRX5tdv