映画コメンテーターの有村昆（49）が28日深夜放送のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。21年に不倫騒動で活動自粛をしていた時の生活や、現在の副業を明かした。

有村は21年5月にラブホテルで密会したと報じられ、芸能活動を自粛。同7月には妻でフリーキャスターの丸岡いずみとの協議離婚が成立するなど、世間を騒がせた。

有村は「めっちゃ反省しています。本当、バカな限りです」と言い、週刊誌から質問が来たことをマネジャーから知らされた時には「視界が真っ暗になっちゃって、本当に見えないんですと。目の前が。息もできないくらい。顔面蒼白って言うか…その時の出来事が少し記憶から抜けるくらい」と明かした。

その後、5本あったレギュラーを全て降板し、活動自粛。その期間中に丸岡との離婚を発表した。有村は「基本は家にいる。保育園の送り迎えだけ行っていた。送り迎えの時も記者さんが周りに張っている感じなんですよね。それでサングラスかけたり、怪しいかっこうで送り迎えに行った。両親にも手伝ってもらって、買い物に行ってもらったりしていたんで、基本表に出ていなかった」とし「やっぱりね、1カ月ずっと家にいるとおかしくなってしまうというか…」と振り返った。

最近は「呼ばれる番組が、宮崎謙介さんと、原田龍二さんとセットで」と、不倫を報じられた3人が一緒に呼ばれることが多いと言うと、MCの名倉潤は「許されてるメンバーです」と語った。

また、有村は「3人だけのライングループがあって『アニキの会』っていうのがあるんですけど、龍二兄貴が“昆ちゃん大丈夫だ”宮崎さんも“下を見てください。僕2回やってますから。僕がいます”って。傷のなめ合いみたいな感じで」と言うと、MCの河本準一は「深い傷やで」と苦笑した。

また、現在は副業にインバウンド向けのホテル業をしており、都内を中心に11件のホテルのオーナーであると紹介された。