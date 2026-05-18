俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）の第6話が17日に放送され、志田のブチギレっぷりが話題となった。【動画】志田未来がブチギレ演技…「刑務所にぶち込んでください」同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはず