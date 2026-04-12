モデルプレス＝2026/04/12】女優の畑芽育と志田未来がW主演を務める「エラー」（ABCテレビテレビ朝日系／毎週日曜よる10時15分〜）の第1話が、12日に放送された。ラストシーンで明かされた真実と、現在の描写が重なり合う演出に、反響が相次いでいる。＜※ネタバレあり＞【写真】23歳美人女優「大人っぽくて印象違う」素肌輝くノースリドレス姿◆畑芽育＆志田未来、W主演ドラマ「エラー」今作は、とある女性を死なせてしまった