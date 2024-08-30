矢口真里、中丸雄一、渡部建週刊女性PRIME

芸能人の「しょぼ不倫」ランキング 2位の中丸雄一をはるかに上回った1位

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 芸能人の「しょぼい」不倫騒動ランキングを、週刊女性PRIMEが紹介している
  • ダントツで1位に輝いたのは「多目的トイレ不倫」騒動を起こした渡部建
  • 以下、中丸雄一、袴田吉彦、斉藤由貴、矢口真里と続いた
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