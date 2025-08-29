¡Ö¤á¤Á¤ãÅÜ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×ÀÐÀî¿¿Í¤¤¬ÀèÇÚ¤ò¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥¹¥ë¡¼¡É¡Ö¼¡¤«¤é¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤ë¤«¤é¥Ö¥Á¥®¥ì¤Ê¤¤¤Ç¡×´éÊ¸»úÅº¤¨¤Æ¼Õºá
ÀÐÀî¿¿Í¤¤¬¾¡Íø¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀèÇÚ¤ò¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥ë¡¼(C)Volleyball World
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÀÐÀî¿¿Í¤¤¬8·î28Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÀèÇÚ¤Î´äß·¼Â°é¤Ë¼Õºá¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É3ÀïÁ´¾¡¡ª¥Ð¥ì¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ë¾¡Íø
¡¡¥¿¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ìÃæ¤ÎÀÐÀî¤À¤¬¡¢27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡¼1¤Ç¾¡Íø¡£¤½¤Î»î¹ç¤ÇÃç´Ö¤È¾¡Íø¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹Ãæ¤Ç¡¢´äß·¤ò¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥ë¡¼¡£
¡¡´äß·¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼«¿È¤ÎÆ°²è¤Ë¡ÖÂ¿Ê¬¤Þ¤æ¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥ÁÌµ»ë¤µ¤ì¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¡Ö¤á¤Á¤ãÅÜ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡¡¼¡¤«¤é¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤ë¤«¤é¥Ö¥Á¥®¥ì¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È´éÊ¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Îå«¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤¬¡¢29Æü¤Ë¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ç³«ºÅ¹ñ¤Î¥¿¥¤¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò3ÀïÁ´¾¡¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿ÆüËÜ¡£¥×¡¼¥ëH¼ó°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]