俳優の榮倉奈々さんは8月28日、自身のInstagramを更新。ラフなリゾートコーディネートで圧巻のスタイルを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：榮倉奈々さん公式Instagramより）

俳優の榮倉奈々さんは8月28日、自身のInstagramを更新。夏らしいラフなコーディネートに身を包んだ姿を披露しました。

【写真】榮倉奈々の圧巻スタイル

「後ろ姿だけでも素敵」

榮倉さんは8枚の写真を投稿。1〜3枚目は、白いTシャツにぴったりとした黒いハーフパンツを合わせた姿で、驚くほど細く長い脚が目を引きます。また8枚目では、黒いノースリーブのトップスに白いワイドパンツを着用しており、スタイルの良さが際立っています。夏らしく、爽やかな姿です。

コメントでは「最後かわいいです」「後ろ姿だけでも素敵」「足、肩、綺麗　可愛い！！！」「脚細！長！」「奈々さん夏満喫してますね」「The夏！の景色の中に溶け込む奈々ちゃんが素敵すぎる　とっても夏が似合う~~~!!」「夫婦で撮りあってるのかな？って思っただけでニヤニヤする」との声が寄せられました。

夏らしいショットをたびたび披露

7月27日や8月15日にも、夏らしいコーディネートに身を包んだ姿を披露していた榮倉さん。麦わら帽子が似合っていてかわいらしいです。気になる人は、これらの投稿もぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)