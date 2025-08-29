「夫婦で撮りあってるのかな？」榮倉奈々、ラフなリゾートコーデで圧巻スタイル披露！ 「後ろ姿だけでも素敵」
俳優の榮倉奈々さんは8月28日、自身のInstagramを更新。夏らしいラフなコーディネートに身を包んだ姿を披露しました。
【写真】榮倉奈々の圧巻スタイル
コメントでは「最後かわいいです」「後ろ姿だけでも素敵」「足、肩、綺麗 可愛い！！！」「脚細！長！」「奈々さん夏満喫してますね」「The夏！の景色の中に溶け込む奈々ちゃんが素敵すぎる とっても夏が似合う~~~!!」「夫婦で撮りあってるのかな？って思っただけでニヤニヤする」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】榮倉奈々の圧巻スタイル
「後ろ姿だけでも素敵」榮倉さんは8枚の写真を投稿。1〜3枚目は、白いTシャツにぴったりとした黒いハーフパンツを合わせた姿で、驚くほど細く長い脚が目を引きます。また8枚目では、黒いノースリーブのトップスに白いワイドパンツを着用しており、スタイルの良さが際立っています。夏らしく、爽やかな姿です。
夏らしいショットをたびたび披露7月27日や8月15日にも、夏らしいコーディネートに身を包んだ姿を披露していた榮倉さん。麦わら帽子が似合っていてかわいらしいです。気になる人は、これらの投稿もぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)