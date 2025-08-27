°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð¤Ç¿Í¤Ë¶á¤Å¤¡Ä¿¨¤ì¤¿¤é´í¸±¡ª¡ÖÃ×»àÎ¨27¡ó¤Î¥Þ¥À¥Ë´¶À÷¾É¤¬³ÈÂç¡×¥¥å¡¼¥È¤Ê°Ëâ¤ÎÀµÂÎ
¿ôÉ¤¤Î¥ê¥¹¤¬ÌÚ¤Î¾å¤ò¤«¤±¤º¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÌÌ¤Ë¹ß¤ê¤ë¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¤Î¼Â¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Î¤ò¥â¥°¥â¥°¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¹Ô¤¤«¤¦¿Í¤ò¶²¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð¤Ç¶á¤Å¤¯¥ê¥¹¤â¤¤¤¿¡½¡½¡£
µ¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë»äÅ´±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤°ìÈÌ¤Î¸ø±à¤À¡£µÙÆü¤Î¤¿¤á¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤¿²ÈÂ²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤â¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸ø±à¤Ç²Ä°¦¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ê£¿ô¤Î¥¿¥¤¥ï¥ó¥ê¥¹¡£ÂæÏÑ¤Ëµ¯¸»¤ò»ý¤Ä¡ÖÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¡×¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÆ°Êª±à¤ä²ÈÄí¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ï¥ó¥ê¥¹¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤òÃæ¿´¤Ë¡Ç80Ç¯Âå¤«¤é½ù¡¹¤ËÁý¤¨»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÅìµþÅÔ¤äÂçºåÉÜ¡¢ÀÅ²¬¸©¡¢´ôÉì¸©¤Ê¤É¤Ç¥¿¥¤¥ï¥ó¥ê¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÆàÀî¸©¤À¤±¤ÇÌó10ËüÉ¤¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÎÄ¹¤Ï¡¢¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤·¤¿¤·¤Ã¤Ý¤ò´Þ¤á¤ë¤È40Ñ¤Û¤É¤Ç¤¹¡£Ç¯¤Ë£³²ó¤Û¤É½Ð»º¤·¡¢£±²ó¤Ç£²É¤¤Û¤ÉÀ¸¤à¤°¤é¤¤ÈË¿£ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£ÆüËÜ¤Ë¤ÏÅ·Å¨¤Î¥¿¥«¤äÂç·¿¤Î¥Ø¥Ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À¸Â©ÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì±²È¤Î¸®Àè¤Ê¤É¤ËÁã¤òºî¤ê¡¢¿Í¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
½Ð·ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê
°¦¤¯¤ë¤·¤¤³°¸«¤Î°ìÊý¡¢¥¿¥¤¥ï¥ó¥ê¥¹¤Ï¡Ö¥¥å¡¼¥È¤Ê°Ëâ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£²ÌÊª¤Ê¤É¤ÎÇÀºîÊª¤¬¿©¤Ù¤é¤ìÅÅÀþ¤¬¤«¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÈï³²¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Èï³²¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤«¤Í¤Ê¤¤¡££¸·î10Æü»þÅÀ¤Ç²áµîºÇÂ¿¤Î135¿Í¤Î´¶À÷¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¡Ê£Ó£Æ£Ô£Ó¡Ë¤Î³ÈÂç¤À¡££Ó£Æ£Ô£Ó¤Ï¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÞ²ð¤µ¤ì¡¢´¶À÷¤¹¤ë¤È¹âÇ®¤äÊ¢ÄË¤òÈ¯¾É¡£½Å¾É²½¤¹¤ë¤È½Ð·ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ã×»àÎ¨¤Ï¼Â¤Ë27¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¸µÅìµþÂç³Ø°å²Ê³Ø¸¦µæ½êÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Ç°åÎÅ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ½ê¤Î¾å¾»¹Íý»öÄ¹¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÅìÆüËÜ¤Ë¤â´¶À÷¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥À¥Ë¤¬´óÀ¸¤¹¤ëÌîÀ¸Æ°Êª¤¬¡¢²¹ÃÈ²½¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸Â©·÷¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Í×°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Ç¯¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¤â´¶À÷¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î´í¸±¤Ê¥Þ¥À¥Ë¤Î¡Ö±¿¤Ó²°¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥¿¥¤¥ï¥ó¥ê¥¹¤À¡£¥¿¥¤¥ï¥ó¥ê¥¹¤Ë¤Ï¥Î¥ß¤Ê¤É¤â´óÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥À¥Ë¤ÏÂ¾¤ÎÆ°Êª¤Ë¤â´óÀ¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¥¿¥¤¥ï¥ó¥ê¥¹¤Ï¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷Æâ¤ËÀ¸Â©¤·»ä¤¿¤Á¤ò¶²¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø²Ä°¦¤¤¡Ù¤È°Â°×¤Ë¤Ê¤Ç¤¿¤ê¤¹¤ë¤È£Ó£Æ£Ô£Ó¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡££Ó£Æ£Ô£Ó¤Ï¶õµ¤¤äÈôË÷¤Ç¤Ï´¶À÷¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîÀ¸Æ°Êª¤ËÀÜ¿¨¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂÐºö¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡×
¿¨¤ì¤¿¤é´í¸±¡ª¡¡¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ê¥¹¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¶ØÊª¤Î¤è¤¦¤À¡£