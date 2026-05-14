東京・清瀬市の公園の中に突如現れた、緑と赤のレトロな車体。かつて、日本の豪華客車の先駆けとして誕生し、全国を駆け巡った伝説の寝台車「夢空間」だ。現役を退いた後、清瀬市の新たなランドマークとしてよみがえった。【映像】夢空間の車内、提供される料理5月2日からは、車内でレストランの営業もスタート。当時のメニューを再現した料理のほか、地元食材を使ったメニューも用意されている。利用客は「スープとビーフシ