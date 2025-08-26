お笑いコンビ、EXIT兼近大樹（34）が、25日放送のニッポン放送「明石家さんま オールニッポンお願い！リクエスト〜あぁ情けない！もうしょ（猛暑）うがないんだから〜」（午後6時）にゲスト出演。自身の情けない話を語った。

番組のテーマ「情けない話」について、兼近は大ファンを公言する日本ハムの試合観戦に行った日のことを回想。プライベートでは写真撮影を断らないようにしており「迷惑にならない場所と仕事中じゃない限り、僕は写真を撮ると決めているので。プライベートの野球観戦の時、写真バシャバシャ撮ったんです」と振り返った。

しばらくすると、相方のりんたろー。から「大丈夫か？」と連絡があり、「『女の人と野球観戦してる』っていうのがダイレクトメッセージで。SNSでいっぱいりんたろー。さんに（届いた）」。また「『女の人も写真に写っちゃってる』と。相方から『大丈夫か？』と。『気をつけなきゃダメだよ』と言われてたんですけど、それが普通に俺のお母さんだった」と苦笑した。

兼近は困惑しつつ「俺も相方に言われて、『お母さんだよ』って言えない！と思って。恥ずかしくて」とモジモジ。さんまが「ちょっと待って兼近、お母さんと野球見に行くの？」と大笑いすると、兼近は「親孝行ですわ！エスコンフィールド見たいって言ってたから席取って」と照れながら説明していた。