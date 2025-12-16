お笑いコンビ・EXITの兼近大樹（34歳）が、12月16日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。相方のりんたろー。（39歳）が高市早苗首相（64歳）から言われた“痛烈なひと言”について語った。深夜のトークバラエティ番組「EXITV」でMCを務めるEXITのりんたろー。と兼近大樹が、毎週火曜日恒例の「EXITのおめざめトーク」のコーナーに出演。“乗り越えた試練”をテーマにトークを展開する。兼近が「去年、