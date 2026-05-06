お笑いコンビのEXIT・りんたろー。（40）が14日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか！？TV』（後9：00）に出演。第2子誕生を報告した。妻はタレントの本郷杏奈（34）。【写真】小さい手…第2子女児の誕生を報告した本郷杏奈この日番組では「5月は美容の正念場！肌と髪を守る術」をテーマにトーク。出演者が紫外線対策について語る中、MCの明石家さんまが突然、りんたろー。を見て「子ども、昨日生まれたらしい」と明