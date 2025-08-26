Google（グーグル）は、スマートフォン「Google Pixel 10」シリーズ3モデルを、2025年8月28日に発売する。

ディスプレイサイズやカメラ性能などが異なる3モデル

いずれも、「Google Tensor G5」チップと最新の「Gemini Nano モデル」を搭載。従来以上にユーザー別に最適化され、先回りしてサポートしてくれるという。

30時間以上持続する長時間駆動バッテリーを内蔵。「スーパーバッテリーセーバー」機能を使えば100時間まで延長できる。約30分で75％まで充電可能な急速充電に対応する。

「Google Pixelsnap」マグネット技術を備え、充電器に装着させてワイヤレス充電が可能だ。OSは「Android 16」をプレインストールする。

「Google Pixel 10」は、4800万画素・広角、1300万画素・超広角、1080万画素・望遠の3眼カメラを背面に、1050万画素カメラを前面に装備する。

生成AI（人工知能）「Gemini」の「カメラコーチ」機能を使えば、撮影しようとするシーンをGeminiモデルで読み取り、最適な画角や光の使い方など撮影のアドバイスを受けられる。

約6.3型（2424×1080ドット）有機ELディスプレイを搭載。バッテリー容量は4970mAh。IPX8防水、IP6X防塵性能を備える。メモリーは12GB。

カラーはインディゴ、フロスト、レモングラス、オブシディアンの4色。

「Googleストア」での直販価格は、内蔵ストレージ128GBモデルが12万8900円（以下全て税込）、同256GBモデルが14万3900円。

「Pro XL」は約6.8型有機ELディスプレイ搭載

「Google Pixel 10 Pro」は、5000万画素・広角、4800万画素・超広角、4800万画素・望遠の3眼カメラを背面に、4200万画素カメラを前面に備える。暗所でも鮮明な撮影ができるほか、AIモデルで広範囲のシーンを捉えられる。

約6.3型（2856×1280ドット）有機ELディスプレイを搭載する。バッテリー容量は4870mAh。メモリーは16GB。

カラーはムーンストーン、オブシディアン、ポーセリン、ジェイドの4色。

直販価格は、内蔵ストレージ256GBモデルが17万4900円、同512GBモデルが19万4900円。

「Google Pixel 10 Pro XL」は、カメラ性能およびメモリー/ストレージ容量、カラーなどの仕様は「Google Pixel 10 Pro」と同一。約6.8型（2992×1344ドット）有機ELディスプレイを搭載し、バッテリー容量は5200mAh。

直販価格は、内蔵ストレージ256GBモデルが19万2900円、同512GBモデルが21万2900円。