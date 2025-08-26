「トレーニングを再開」トッテナム高井幸大の現状を地元メディアが報告！「デビューに近づいている」
トッテナムの日本代表DF高井幸大の現状を現地メディアが伝えている。
20歳の日本人DFは、今夏に川崎フロンターレからトッテナムに加入。しかし怪我のため、プレシーズンのアジアツアーではメンバー外に。トーマス・フランク監督は「コウタは残念ながら足底腱膜を負傷してしまった。正確にどの程度の症状なのかは分からない。数週間かかるだろう」と説明していた。
まだ実戦に出場できていない高井だが、トッテナムの地元メディア『football.london』は、20歳DFについて「まだプレーできていない今夏の新加入選手が、デビューに近づいている」と報じている。
記事では「タカイは屋外でのトレーニングを再開しており、間もなく復帰できる見込みである」としている。
ピッチ上で背番号25の姿を見られる日は、そう遠くないかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
