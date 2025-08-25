ÂæÏÑÈþ¿Í¥Á¥¢¤Î°Õ³°¤Ê¡È°ìÌÌ¡É¡¡ÆÈ¼«¤Î²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï101ËüÄ¶¤¨
¡ÖRakuten Girls¡×¤ÎÎÖÕ§¤µ¤ó¤Ë°ìÌä°ìÅú
¡¡ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤âÇ¯¡¹Áý¤·¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¥×¥íÌîµå6µåÃÄ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¥Á¥¢¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖRakuten Monkeys¡×ÀìÂ°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖRakuten Girls¡×¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°ìÌä°ìÅú¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ0¡¦ÎÖÕ§¡Ê¥ê¥ó¥À¡Ë¤µ¤ó¡£12·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢160¥»¥ó¥Á¡£¼ñÌ£¤ÏÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¤ä¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¡£2014Ç¯¤Ë¡ÖRakuten Monkeys¡×¤ÎÁ°¿È¡ÖLamigo Monkeys¡×¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖLami Girls¡×¤Ë²ÃÆþ¡£º£Ç¯¤Ç³èÆ°12Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¡¡2016Ç¯¤«¤é¤ÏÂæÏÑ¤Î¿Íµ¤YouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÈ¿¹üÃËÕØ¡ÊWacky Boys¡Ë¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â»ý¤Á¡¢Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï101.4Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡£¤Þ¤¿ÆÈ¼«¤Î²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥É¡¢²ÐÆé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤âÊ»¤»»ý¤Ä¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¤â¡¢²ÃÆþ¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë±þ±ç¤·Ç®¤¯¤Ê¤ì¤ë¥Á¥¢¤Î³èÆ°¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¡£
¡Ö³èÈ¯¡¢¼Ò¸òÅª¡¢³Ú´ÑÅª¡×
¡½¡½ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ï¡£
¡ÖÍ§Ã£¤ò½¸¤á¤Æ²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×
¡½¡½¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¡£
¡Ö±Ñ¸ì¡×
¡½¡½¡Ö¡»¡»¡×¤¬Âç¹¥¤¡£
¡ÖÎ¹¹Ô¡¢ËÁ¸±¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡ª¡×
¡½¡½¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡×
¡½¡½¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡£
¡Ö¾ÆÆù¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¡×¥à
¡½¡½¶ì¼ê¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤Ï¡£
¡Ö¥¨¥Ó¤È¥«¥Ë¡×
¡½¡½À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡£
¡ÖÃË¤Î»Ò¡×
¡½¡½·ÈÂÓ¤ÎÂÔ¼õ²èÁü¤Ï¡£
¡ÖÉã¤È¥Ú¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¡×
ÆüËÜ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖUSJ¡×
¡½¡½¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ï¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤êÊª¤òÇã¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡£
¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¡×
¡½¡½¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢Í§¿Í¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Rakuten Girls¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤«¡£
¡ÖÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¡×
¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¡»¡»¤Î¤³¤³¤¬¤¹¤´¤¤¡ª
¡Ö»ä¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢¥Á¥å¥¦¥Á¥å¥¦¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥§¥ó¥¤¡¼¤Ï¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ò¤È¥Û¥¤¥Ë¡¼¤Ï²È¤ËÇñ¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÈþÍÆ¥°¥Ã¥º¤Ï¡£
¡ÖÀ¹¤ê¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¡×
¡½¡½ÈþÍÆ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡£
¡ÖÈþ¶»¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡£
¡ÖUSJ¤Ç¤¹¡£¾è¤êÊª¤¬Âç¹¥¤¤À¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥ß¥Ë¥ª¥ó¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡½¡½Åí±à¹ñºÝÌîµå¾ì¤Ç¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥°¥ë¥á¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¡£
¡Ö²¹¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÀ¾Â¦¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¼ê»ý¤ÁÀðÉ÷µ¡¤ÏÇã¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡ª
¡ÖËèÆü¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø°ì¸À¡£
¡Ö¤¼¤ÒÂæÏÑ¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÌîµå¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¤¼¤Ò»ä¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
