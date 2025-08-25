チャンピオンシップ第3節オックスフォード戦を辛くも1-0と制したバーミンガム・シティ。これで2勝1分の5位につけている。



しかし今夏加入のFW古橋亨梧には今節もゴールはなかった。先発した古橋だったが、61分にトミー・ドイルと交代となっている。これで開幕以来3試合連続無得点となった。



しかしクリス・デイヴィス監督は心配していないようだ。同監督は古橋がいずれゴールを決めると主張している。『Daily Record』がコメントを伝えた。



