昭和・平成・令和の“最強メロディー”ベスト100！『EIGHT-JAM』ゴールデン3時間半SPで大発表

9月10日（水）、『EIGHT-JAM』が3時間半のゴールデンスペシャルで放送されることが決定した。

今回のスペシャルで放送されるのは「昭和・平成・令和50年分総決算!!音楽のプロが選んだ“最強メロディー”BEST100」。

有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、超売れっ子の音楽のプロ93名に一斉アンケートを実施。「2000年より前」「2000年以降」の2ブロックでそれぞれ激推しの“最強メロディー”を厳選してもらい、その順位に応じてポイントを集計。「各ブロックの総合ランキング・ベスト50」を発表する。

ランキング結果を見ながら、SUPER EIGHT×古田も思わず口ずさんだ、胸に響く珠玉のメロディーが目白押し。王道曲はもちろん、プロならではの選曲もひしめき合う“唯一無二のランキング”の全貌とは一体？

◆阿部亮平、板垣李光人、ホラン千秋が参戦！

村上信五（SUPER EIGHT）＆斎藤ちはるアナウンサーで進行する今回のゴールデンスペシャル。スタジオには多彩かつ豪華なゲストも集結する。

番組で数々の名解説を繰り広げてきたヒャダインと、高橋茂雄（サバンナ）という準レギュラー的存在の2人に加え、阿部亮平（Snow Man）、板垣李光人、ホラン千秋も登場。

SUPER EIGHT×古田とともに、気になるランキング結果発表を見守っていく。

収録中、作曲家・編曲家としても活躍するヒャダインは「我々が一番要求されるのが、メロディーの強さ。それがないと曲は残っていけないので、今日は勉強になる」と、興味津々。

ほかのメンバーも「見応え十分のランキング！」（高橋）、「みんなが歌えるようなメロディーもあれば、すっごくトリッキーなメロディーもあって、クリエイターさんが本気で答えてくれたランキングだなっていうのが伝わってきました」（阿部）、「初めて聴いた曲もあったけど、一回聴いただけで刺さりました」（板垣）、「『このプレイリストください！』って感じ」（ホラン）と、興奮冷めやらぬ様子で…。

ゲストも前のめりで食いついた「“最強メロディー”BEST100」に注目だ。