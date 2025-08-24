お笑いタレント・有吉弘行（51）が24日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に出演。22日放送のテレビ朝日「ザワつく!金曜日SP」で、タレント・長嶋一茂（59）が“炎上”した件について言及した。

この日は「緊急!特殊詐欺SP」と題した特番だったが、一茂がクイズの回答を巡るジャッジに不満を表明。「帰るよ!マジで!」と、MCの「サバンナ」高橋茂雄の制止を振り切って席を立ち、マイクを外すと、本当にセットから姿を消してしまった。

石原良純、高嶋ちさ子は表情を失って沈黙し、高橋は涙をこぼしてうろたえる事態に。しばらくすると一茂は無言で戻り、「モニターで見てていたのよ。2人（良純、高嶋）がずーっと黙って、こうやって待ってるの。2人が俺のこと待ってるんだと思って、申し訳ないと思って」と謝罪し、収録に再び参加した。

この件について、ネット上の一部で“炎上”しているという話題になると、有吉は「オンエアしてる時点で冗談だっていうのが、分からないんだろうな。“俺が自分の立場だったら…許せない!”ってなるのかな?大変ですね」とコメントした。