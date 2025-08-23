「わたしの一番かわいいところ」などのヒット曲で知られる

■日本ハム 8ー3 ソフトバンク（23日・エスコンフィールド）

7人組女性アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」が23日、エスコンフィールドで行われた日本ハムとソフトバンクの始球式に登場。メンバーを代表して櫻井優衣さんが投球を披露し、球場やファンを盛り上げた。

日本ハムのユニホームに白のミニスカート、頭には大きなリボンをつけて登場。四方向にお辞儀をした後、捕手役の有薗めがけて大きく振りかぶり、2段モーションのような独特なフォームで投じた1球はスリ―バウンドとなったが、試合前の球場を大いに沸かせた。

SNSでは「優衣ちゃん可愛すぎる〜！」「仕草が全部アイドル！」「マウンドに天使」「かわいいがすぎないか？」「投げ方まで可愛いなんて」「結構飛んてで凄い」「推しの投球が尊すぎる」「選手がニヤけちゃいますね」「ニヤけすぎて涙出てきた」「さすがに勝利の女神すぎる！」「可愛すぎるって、ボールになりたい」「最強すぎて何も言葉が出ません」「推しがエスコンに立ってるなんて夢のようです」などの声が相次いだ。

3回終了時のイニング間にはメンバー全員が「きつね耳」をつけてダンスに参加。「ファイターズ超夏祭り」として、法被姿のファイターズガールと一緒にダンスを披露して球場を盛り上げた。（Full-Count編集部）