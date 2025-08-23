本革をまとった超小型デジタルカメラ 0.96型の背面モニターを搭載 カラーを揃えた90cmのストラップも
株式会社サイトロンジャパンは、指でつまめるサイズのデジタルカメラ「Cookie」を8月22日（金）に発売する。
クラシカルなデザインとレトロな写りを特徴とする小型のデジタルカメラ。総画素数92万画素の1/4型CMOSセンサーを採用。また、0.96型のTFTモニターや内蔵フラッシュ（LED）を搭載しており、5種類のフィルター機能も利用できる。
外装はシルバーボディをベースに、貼り革としてブラックまたはチョコ色の本革を採用。付属品として、本革と同色のネックストラップ（90cm）とキーチャームが同梱されている。
ブラック
チョコ
作例提供：株式会社サイトロンジャパン
作例提供：株式会社サイトロンジャパンイメージセンサー：1/4型CMOS 総画素数：92万画素 記録画素数：207万画素（補間） レンズ：4.8mm F2.4 撮影距離：約0.6m～無限遠 液晶モニター：0.96型TFT液晶モニター 内蔵フラッシュ：LED 外部メモリーカード：microSDHCカード ファイル形式：静止画（JPG）、動画（AVI）、音声（WAV） 静止画サイズ：1,920×1,080 動画サイズ：1,280×720 30fps 電源：リチウムイオン電池 インターフェース：USB Type-C 外形寸法：47.7×30.7×20.1mm 質量：約19g 価格：7,900円前後