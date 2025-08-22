ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡È¸¬µõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡É¡¡Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤ÎÀ¼¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿ÍÊ¸î¤ÎÀ¼¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤â¿Í´Ö¡£½Ð²ñ¤¤¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡×
À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£Èà¤¬Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤(C)Getty Images
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÌîµå¾¯½÷¤Î¡ÈÁÊ¤¨¡É¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÀµÄ¾¤Ê¼çÄ¥¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î17Æü¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î°ìÀï¤È¤È¤â¤Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ç³«Ëë¤·¤¿¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÌÏÍÍ¤âÃæ·Ñ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ë¥«¡¦¥¢¥ë¥¥å¥êÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆó¸µ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ·Ñ¡£¤³¤³¤Ç¡ÖÌîµå¤¬¹¥¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ÅâÆÍ¤Ê¡ÈÂçÃ«ÈãÈ½¡É¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ï¥Ã¤È¤ªÌÜ³Ð¤á¡ª ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎµïÌ²¤ê¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÂçÃ«¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿2023Ç¯¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç´ÑÀïµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥¥å¥ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´ÊÆÃæ·Ñ¤Î¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¢¤ëÃË¤Î¿Í¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤Æ»ä¤ÎÄï¤ËÅÏ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍâÆü¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏºÇÁ°Îó¤ÎVIP¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ø¹Ô¤¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï²£ÌÜ¤Ç¥Á¥é¥ê¤È¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê»ëÀþ¤Ï¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢»ä¤ÏÈà¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸¬µõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤ì¤Ï»ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ä°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ»¿Í·¯»Ò¡×¤¬Ç¡¤¯°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£¤½¤ó¤ÊÂç¥¹¥¿¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÖÍç¡¹¤ÊÁÊ¤¨¤Ï¡¢¶Ã¤¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÂçÃ«Â¦¤Î»ö¾ð¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¥¢¥ë¥¥å¥ê¤µ¤ó¤òÐþËý¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÌµ»ë¤·¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÃ«¤Ë¡ÈÇÛÎ¸¡É¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØMarca¡Ù¤ÎÊÆÈÇ¤Ï¡Ö¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¾®¤µ¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÅÁÀâÅª¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤â´°¤Ú¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¤¤Æü¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLarry Brown Sports¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÁ´¤Æ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì¾À¼¤ÈÉÙ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë¡È¥Ù¥¹¥È¡É¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤â¿Í´Ö¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Èà¤é¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤¤Êý¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿¿Áê¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Ëü¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë´°àú¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¤Î½ÉÌ¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]