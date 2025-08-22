◇第107回全国高校野球選手権 準決勝 沖縄尚学5―4山梨学院（2025年8月21日 甲子園）

準決勝2試合が行われ、沖縄尚学は5―4で山梨学院に逆転勝ちを収めて同校初の夏制覇に王手をかけた。準々決勝まで3、4番を務めた比嘉大登内野手（3年）と安谷屋春空（はるく）内野手（3年）を5、6番に置いた打順変更が実った。日大三（西東京）は延長10回タイブレークの末、県岐阜商に4―2で競り勝ち、優勝した11年以来14年ぶりの決勝進出。決勝はあす23日に行われる。

絶対に還す。その思いを乗せた打球がしぶとく右前に落ちると、沖縄尚学の比嘉は感情を爆発させた。4―4の7回2死三塁で勝ち越しの一打。夏初の決勝進出を呼び込み「めちゃくちゃうれしかった。（何を打ったか）全然、覚えていない」と声を弾ませた。

燃えていた。試合前まで4試合連続で安打を放っていたが、1本ずつで打率・250（16打数4安打）だった。比嘉公也監督はプレッシャーを和らげようと、安谷屋とともに前の試合までの3、4番から5、6番に組み替えた。個別で指揮官から呼ばれて意図を説明されたが、5番になり「悔しさは誰よりもあった。それが出た」とバットに乗せた。

甲子園では打線がなかなか援護できず、末吉良丞と新垣有絃（ゆいと）の2年生投手陣に頼りがちな試合展開が初戦から続いていた。この日は先発の末吉が本調子にほど遠く、追加点を許した6回途中にマウンドを降りた。直後に「いつも助けられてばかり」と比嘉が言う3年生中心の打線が奮起した。

4番から6番になった安谷屋は1―4の6回無死一、三塁で左中間へ反撃の2点適時打を放ち「取り返したい気持ちで打てた」と胸を張った。試合前まで打率・133。5回には三塁の守備で手痛い2点適時失策で勝ち越しを許していた。3月生まれで名前に「春空」とつけられた背番号5。夏空の下でつないだ目覚めの一打だった。4番に昇格した宜野座恵夢も先制打を含む3安打。新打線がズバリとはまった。

沖縄尚学が選抜で初優勝した99年も山梨勢と対戦。準々決勝で市川に4―2で勝利し、そのまま初の頂点まで駆け上がった。当時のエースは比嘉監督だ。99、08年選抜に続き、夏は初の頂点へ。比嘉は「沖縄に優勝旗を持って帰りたい」と目をギラつかせた。 （杉浦 友樹）

○…2番手の新垣有が逆転劇の流れを呼び込んだ。リードを3点に広げられた6回2死二、三塁でマウンドへ。「（どんな場面でも）自分のやることは変わらないので」と二ゴロでピンチを切り抜けると、残る3イニングもストライク先行の投球でゼロを並べた。末吉から新垣有につなぐ継投は練習試合を含めても初めてのパターン。貴重な役割を果たした背番号10は決勝へ向け、「ここまできたら勝つしかない。沖縄に優勝旗を持ち帰りたい」と声のトーンを上げた。