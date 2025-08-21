À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ø¡ª ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÎ×¤à
¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¡ª¡×¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½½é¤Î³°¹ñ¿Í»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤Î¹æÎá¤Î¤â¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6¡Á7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¶¯¹ë¡¦¥È¥ë¥³¤òÇË¤ê½à·è¾¡¿Ê½Ð¡£ÀË¤·¤¯¤â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢8·î22Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëº£Ç¯ºÇÂç¤ÎÂç²ñ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÎ×¤à¡£
Ç´¤ê¶¯¤µ¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤ÆÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ø
ÆüËÜ¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¤â¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÃÖ¤¤Ë¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥ß¥¹¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÂÇ¤Æ¡×¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¥È¥é¥¤¤·¤í¡×¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»ÑÀª¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¤ä¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥óÀÐÀî¿¿Í¤¡¢ÂæÆ¬Ãø¤·¤¤º´Æ£½ÊÇµ¤¬¹¶·â¤ÎÃì¤È¤Ê¤ê¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¥»¥Ã¥¿¡¼´ØºÚ¡¹Ì¦¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥È¥¹¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÅçÂ¼½ÕÀ¤¤¬±þ¤¨¤ÆÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë»Ñ¤âÁÖ²÷¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤Î¸·¤·¤µ¤äÆüËÜÂåÉ½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥ì¡¼¤òÁ´¿È¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
º£Ç¯¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî¤ä´Ø¡¢¥ê¥Ù¥í¤Î¾®ÅçËþºÚÈþ¤Ê¤É¥Ñ¥ê¸ÞÎØ·Ð¸³¼Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢ÂåÉ½½é½Ð¾ì¤Î19ºÐ¡¦½©ËÜÈþ¶õ¤ä21ºÐ¡¦ËÌÁë°¼²»¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¤µ¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¼ã¼êÁª¼ê¤¬Æ²¡¹¤È»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¡£¥Á¡¼¥à¤âÁª¼ê¤â¡¢Âç¤¤Ê¿¤ÓÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò´Ñ¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤ËÈ±¿§¤äÈ±·¿¡¢¥Í¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´ë¶È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤é¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤ß¡¢¥×¥íÁª¼ê¤ä³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤¿±Æ¶Á¤Î¤è¤¦¡£ÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤ËÊÑ¤¨¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¥Í¥¤¥ë¤Ê¤É¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥×¥é¥¹¤Î¸ú²Ì¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¡¼¥È³°¤Ç¤â¸ÄÀ¤òËá¤¡¢µ±¤¤òÁý¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¹¶¼é¤Î¼´¤È¤Ê¤êºÇ¸å¤Ë·è¤áÀÚ¤ëÍê¤ì¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó
ÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê¥Î¥ô¥¡¡¼¥é¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Ç2Ç¯´Ö¤â¤Þ¤ì¥×¥ì¡¼¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¼ç¾¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤Ï·»¤Ç¡¢·»Ëå¤¬Æ±»þ¤Ë¼ç¾¤È¤·¤ÆÂåÉ½¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£
´Ø ºÚ¡¹Ì¦¡Ê¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·¡¼¥Ä¥£¥ª¡Ë
ºòµ¨¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¶¯¹ë¥³¥Í¥ê¥¢¡¼¥Î¤ÇÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¶¯µ¤¤Ê¥È¥¹¤ò´Ó¤¯¡£
º´Æ£½ÊÇµ¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ë
¥Ñ¥ï¡¼¤Èµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨ºòµ¨¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¿·¿Í¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿ÆÀÅÀ¡£ÂåÉ½¤Ç¤ÏÀÐÀî¤ÎÂÐ³Ñ¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤À¡£
½©ËÜÈþ¶õ¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¡Ë
185cm¤Î¹â¤µ¤È¶¯¿´Â¡¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÄ¶¿·À±¡£º£µ¨¤Ï¥É¥¤¥Ä¥ê¡¼¥°¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£Êì¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÆ¼¤ÎÂçÍ§°¦¤µ¤ó¡£
8/22（金）～9/7（日）
タイ・バンコクほか
地上波・BSはTBS系、ネットはUNEXT、TVerで放送・配信予定。
【日本戦スケジュール】
8/23¡ÊÅÚ¡Ë¡¡vs¥«¥á¥ë¡¼¥ó
8/25¡Ê·î¡Ë¡¡vs¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
8/27¡Ê¿å¡Ë¡¡vs¥»¥ë¥Ó¥¢
