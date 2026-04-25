今年のゴールデンウィークは、アイドルたちの輝きをTVerで！「キミとアイドルプリキュア♪」特別企画として、過去エピソードから選りすぐりの10本が順次配信されます。 注目のラインナップは、各キャラのデビューを飾る第1、3、7、19話に加え、物語が加速する29～31話、そして感動のフィナーレへ向かう43、48、49話というファン垂涎の構成。 配信は4月26日に最初の4話（1, 3, 7, 19話）を