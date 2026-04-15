テレ東では、4月6日（月）深夜24時30分から4週連続で、「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」を放送中！【動画】Snow Man向井康二「潮時かと…」M!LKの挫折に深く共感！グループの絆と“辞めようと思った過去”を告白2年半ぶりに復活したこの番組は、“気になる人”に1週間密着。その間に発した印象的な言葉をスタジオの巨大な“壁”にし、MCの向井康二（Snow Man）と向井慧パンサー）が“気になるワード