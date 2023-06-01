5人組グループ・嵐の出演ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part2が、25日から民放公式テレビ配信サービスTVerで配信開始される。5月に活動を終了する嵐の軌跡を振り返る企画で、「ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに展開する。【写真】5人そろって柔らかな笑顔で…嵐のアーティスト写真同特集では、デビュー以来多くの作品で視聴者に寄り添ってきた嵐の出演ドラマをラ