21日、DeNAは藤浪の登録を抹消

午後4時過ぎに届いたニュースにプロ野球ファンが騒然となった。21日のプロ野球公示で、DeNAは藤浪晋太郎投手を抹消。17日に先発してから4日経ってからの抹消に「なんでだろう？」「このタイミングで抹消？」とファンが困惑している。

藤浪は7月にDeNAに加入。ファームで3試合に登板し、17日の中日戦（バンテリンドーム）で移籍後初先発を果たした。注目を集めた登板は5回5安打1失点1四球5奪三振。勝ち投手の権利を持ってマウンドを下りたが、6回に同点に追いつかれDeNAでの初白星はお預けとなった。

登板翌日に抹消はなく、順当にいけば26日から本拠地で行われる阪神3連戦での先発も考えられたが、登板から4日後の21日に抹消。古巣との対決はお預けとなった。

藤浪の抹消を予想していなかったファンは多く、X（旧ツイッター）では「今日抹消なの…うぅん…」「なぜこんな中途半端な時に…」「え!?なぜ？？どうしたの」「阪神戦でワンチャン藤浪登板あるかな〜って思ってたけど抹消マジか…」などのコメントが飛び交っていた。

また、この日の公示で藤浪に代わり、トレバー・バウアー投手の昇格が決まった。（Full-Count編集部）