12月5日から12月7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）の来日セレブ第2弾が発表され、アントニー・スターとカール・アーバンの来日が決定した。

2016年の第1回開催以降、毎年、海外の俳優やアーティストとのコミュニケーション、映画で使用されたプロップ（小道具）の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場などが設けられ、過去にはスタン・リーや、クリス・ヘムズワース、オーランド・ブルームなども参加した国内最大級のポップカルチャーの祭典「東京コミコン」。2024年12月6日から12月8日にかけて開催された 「東京コミコン2024」では、ジェイソン・モモア、クリストファー・ロイド、ジュード・ロウ、ベネディクト・カンバーバッチらが来日し、日本からは山下智久や中島健人も参加した。そんな「東京コミコン」が2025年も千葉・幕張メッセで3日間開催される。

先日、第1弾来日セレブとして、イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン、ジム・リーの参加が発表された。そして第2弾来日セレブとして新たに『ザ・ボーイズ』への出演で知られるスターとアーバンの参加が発表された。

1995年に俳優としての活動を開始したスターは、故郷ニュージーランドのテレビシリーズを中心にキャリアを重ね、2019年にPrime Videoで配信が開始された『ザ・ボーイズ』でメインキャラクターであるホームランダーを演じ、一躍世界的“スター”となった人気俳優。クリティクス・チョイス・スーパー・アワードでは「スーパーヒーローシリーズ最優秀男優賞」と「シリーズ最優秀悪役俳優賞」を2度受賞するなど、熱狂的な支持を受けている。

スターと同じくニュージーランド出身のアーバンは、映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのエオメル役や『マイティ・ソー バトルロイヤル』のスカージ役、『スター・トレック』シリーズのボーンズことレナード・マッコイ役、『ジャッジ・ドレッド』の主人公ドレッド役など、数々の話題作に出演している。『ザ・ボーイズ』では、スター演じるホームランダーへの復讐心に燃えるビリー・ブッチャー役を担当。なお、アーバンは第2回開催となった「東京コミコン2017」で来日しており、日本のコミコンへの参加は今回で2回目、実に8年ぶりの来日となる。

スターとアーバンはいずれも会期中全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会などにも参加する予定だ。撮影会、サイン会のチケット販売の詳細については後日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）