劇中のアイテムをリアルに再現！「パイレーツ・オブ・カリビアン -ムービーアイテムコレクション-」【ガチャ撮り下ろし】コンパスや海賊帽などおなじみのアイテムが登場
タカラトミーアーツより8月上旬に発売されたガチャ「パイレーツ・オブ・カリビアン -ムービーアイテムコレクション-」。こちらは、ジョニー・デップがジャック・スパロウ役で主演を務めた映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズから、劇中に登場する印象的なアイテムを立体化したものだ。
今回ピックアップされているのは、ジャック・スパロウのコンパスと海賊帽、デイヴィ・ジョーンズのデッドマンズ・チェスト、ティア・ダルマのネックレスの4アイテム。サイズはコンパクトにまとめられているが、いずれも精巧に作り込まれているところが魅力だ。
コンパス（ジャック・スパロウ）
今回の「パイレーツ・オブ・カリビアン -ムービーアイテムコレクション-」の中では、実寸のサイズに近い約100mmというサイズで再現されたアイテムが、こちらの「コンパス（ジャック・スパロウ）」だ。モチーフになったのは、ジャック・スパロウがいつも手にしているコンパスである。
劇中に登場するジャックのコンパスは、必ずしも北を指すのではなく「持ち主が望むものの方向」を示すアイテムとして登場する。こちらのガチャも普通のコンパスとは異なり北は指してくれないので、冒険に持って出掛けるのは避けたほうがいいだろう。
ジャック・スパロウといえば、やはりこちらのコンパスのイメージが強い
普段はコンパクトなサイズだ
キーチェーンでカバンなどに付けておくこともできる
上蓋を開けるとコンパスが現れる
ギミックとしては、コンパスの上蓋を開閉できる。また、劇中同様に北の方向は指してくれないが、盤面も可動する作りになっている。手に持ったときのサイズ感も素晴らしいことに加えて、細部にわたるまでデザインが再現されているのは嬉しい。
これぐらいの角度まで開けることが可能だ
盤面のデザインもしっかり再現されている
「パイレーツ・オブ・カリビアン」の紙タグも付属
海賊帽（ジャック・スパロウ）
ファッション面での重要アイテムとして再現されたのが、こちらの「海賊帽（ジャック・スパロウ）」だ。タイトルにもあるように、ジャック・スパロウがいつも頭に被っているトリコーン型の海賊帽をミニチュアサイズで再現したものだが、見た目はそっくりである。
ちなみに作中ではこの帽子をなくしてしまうという場面も出てくるが、その後無事取り戻しているなど、切っても切れない重要なアイテムとして描かれている。
ジャック・スパロウの海賊帽がガチャで登場
見た目は本物の革のようだ
ステッチなど細部もしっかり再現されている
こちらのアイテムの素晴らしいところは、ミニチュアサイズでありながら革のような質感を再現した彩色に加えて、微妙な折り目やしわまで含めて作り込まれているところである。これは他のガチャとも共通しているが、キーチェーンの部分には、映画のロゴがプリントされた紙タグが付属している。
ちなみにこちらは帽子の裏側だ
付属の紙タグ
デッドマンズ・チェスト（デイヴィ・ジョーンズ）
こちらの「デッドマンズ・チェスト（デイヴィ・ジョーンズ）」は、シリーズ2作目の「パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト」に登場するアイテムを再現したガチャだ。劇中では、悪役として登場するタコのような見た目のデイヴィ・ジョーンズの心臓が封じられているチェストとして登場する。
見た目は、いかにもファンタジー系の作品に登場しそうな宝箱といったデザインになっており、細かな装飾品も含めてオリジナルを完璧に再現している。あまりこうした小物をじっくりと見る機会はないので、ミニチュアサイズでもいろいろと感心させられてしまった。
デイヴィ・ジョーンズの心臓を収めたチェストをミニチュア化
鍵穴も再現されている
取っ手も付けられているがこちらは動かせない
細かい装飾を手元でじっくり鑑賞することができる
ちなみに、こちらのチェストには鍵穴も再現されているほか、キーチェーン部分には紙タグと一緒に鍵も付属している。しかし、こちらはあくまでデザインのみとなっており、実際に鍵を使って箱を開けることはできない。その部分は少し残念だが、ミニチュアのアクセサリーとしては完璧な出来栄えだ。
チェストの上部にキーチェーンが付けられている
チェストの鍵も付属
ネックレス（ティアダルマ）
シリーズ2作目の「パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト」より登場する、ブードゥー教預言者のティア・ダルマ。彼女が首から下げていたネックレスを、少しだけ小ぶりなサイズで再現したのがこちらの「ネックレス（ティアダルマ）」だ。
実は海の女神が真の正体であることが後に明らかになるが、こちらのネックレスでもカニをモチーフにしたようなデザインが採用されているなど、さりげなくヒントが含まれている。キーチェーンでいろいろなものに付けておくことができるほか、別途ネックレスチェーンを用意すればそのままアクセサリーとしても使えそうだ。
ティア・ダルマのネックレスもラインナップに含まれている
見た目はかなり精巧に作られている
裏面もすごい再現度だ
見た目は金属のようだが、素材は一般的なフィギュアなどに使われているものと同じだ。しかし、ネックレスの裏面などを見ると、まるで金属を打ち付けて形を作りあげたようなデコボコした面なども表現されているのは面白い。
独特な表情が素晴らしい
上部はカニの手になっている
こちらでご紹介してきた「パイレーツ・オブ・カリビアン -ムービーアイテムコレクション-」は、8月上旬から順次発売されている。新作の噂も飛び出している「パイレーツ・オブ・カリビアン」だが、やはりジョニー・デップが主演を務めたシリーズ作品は思い入れが強い人も多いのではないだろうか。今回ガチャで登場するアイテムは、いずれもファンなら納得のいく出来栄えのものばかりだ。全部で4種類と集めやすくなっているところも嬉しいポイントである。
(C)Disney