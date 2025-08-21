ぼる塾が１６日放送のＴＢＳ「人生最高レストラン」に出演。解散危機があったことが話題になると、ＭＣの加藤浩次がレギュラーの高橋茂雄に「解散しようと思ったことある？」と聞いた。

高橋は９３年に八木真澄とサバンナを結成。「僕は解散はないです」と明かした。

相方の八木はレギュラー０や、収入差６倍超とコンビ格差をネタにする一方、ファイナンシャル・プランナー１級を取得し、２０２５年上半期の吉本芸人「講演会」出演回数１位となっている。

高橋は、八木が中学校からの先輩であると説明し「先輩っていう感じじゃなくしてくれたんで」と明かした。

「ギスギスしてネタ作ってる時とかに、腹立ってるやろうなと思ったけど、『お前、言い方気いつけろよ』とか言われたこと１回もないんで」と語った。

加藤も「俺もないんだよ」と明かし、相方山本圭壱が２つ上で、「山さんって呼んでたし。それがどんどん変わってきて、ネタ最初２人で作ってたんだけど、途中から山本がペン持ち出して、俺が言ったことを書き出して、その瞬間から山本って呼びだしたんだよ」と笑わせた。