恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール」を運営するアイベック（福岡市）が、「モテる女性の特徴」に関する調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

調査は2025年5月23日、成人男性100人を対象にインターネットで行われました。

2位は「第一印象を大きく左右する」部分

3位は「性格がいい」（63人）でした。周りの人を尊重し、思いやりの心を持てる女性は、男女問わず誰からも好かれる傾向があります。そのため、回答者からは「明るい笑顔と明るい性格で男子から女子まで仲良く話しているのを見て、モテるなと思いました」「社交的で人当たりよく、誰にでも分け隔てない人には引かれます」「誰にでも明るくて気遣ってくれる人と接しているとモテるだろうなと感じます」といった声が寄せられたとのことです。

2位には「外見（顔立ち・体形など）がいい」（68人）がランクイン。外見は第一印象を大きく左右する部分のようで、「美人で姿がかわいい」「年齢を重ねても外見を意識してケアしている」「外見がいいとそれだけでちやほやされるから」といったコメントがあったということです。

そして、1位は「コミュニケーション能力が高い」（71人）でした。男性にとって、一緒にいて楽しかったり、気楽に話せたりする要素は、何よりも魅力的なようで「コミュニケーション能力が高くて一緒にいて居心地がよかった」「愛想がよくてコミュ力のある女性は、モテてる印象があります」「コミュニケーション能力が高いと一緒にいて楽しいと感じるため」などの回答が集まったとのことです。

調査結果を受け、同社は「単なる外見の美しさだけではなく、コミュニケーション能力や性格のよさ、そして日々の言動における品格が重要であることが分かりました」とコメントを寄せています。