14日、栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入り、住人の69歳の女性が殺害された事件で、16歳の少年が強盗殺人の疑いで逮捕されました。警察によりますと14日夜、逮捕されたのは自称・高校生の16歳の少年で、14日、仲間と共謀して強盗目的で上三川町の住宅に侵入し、金品を物色中にこの家に住む富山英子さん（69）を、なんらかの凶器で胸部などを突き刺すなどし殺害した疑いがもたれています。富山さんは病院に搬送後、死亡が確認さ