パリ・パラリンピック車いすテニス男子金メダルで１９歳の小田凱人（東海理化）が２０日、拠点の名古屋市内での練習を報道陣に公開した。２３〜２５年に全仏オープン、２３、２５年にウィンブルドン、２４年に全豪オープンを制し、生涯グランドスラム（４大大会全制覇）まであと１つ。９月２日開幕の全米オープンで最後のタイトルを狙う。練習後に取材に応じた小田は「調子は全仏（６月）前ぐらいから良い。今回も全米に向けて（練習では）過去イチ追い込んだなと思うので、自信に満ちあふれている」と笑みを浮かべた。

午前１０時に始まった練習では、利き腕の左手でフリスビーを投げるアップからスタート。その後、約３０分間続いた数種類のラリー練習では１球ごとに「アァ！」と声を出しながら、強い打球を打ち返した。全米のハードコートではラリーが続くと見据え、高い強度で続ける意識で重点を置く。この日は約１時間の練習で汗を流し、「バテバテになるまで追い込まないと気が済まない。長いラリーの中で展開を握る（意識）。自分から展開するのは、プレースタイルなので、それをもっと色濃く出していきたい」と思い描いた。

昨夏のパリ・パラで金メダルに輝き、不動の世界ランク１位で世界のトップを走り続けている。ライバルたちに追われる立場にいるが、「追われる者にならないようにしたい」。４大大会前はあえて強度の高い練習で自分を追い込むことで「チャンジャーとしてあり続けたい」。勝ち続ける王者は、挑戦者であり続けることで強さを示してきた。

全米オープンは２年ぶりの出場。「（開催地の）ニューヨークのカルチャーが僕はいいなと思う。とにかく楽しみたい」と胸を躍らせる。車いすテニスの生涯グランドスラムは国枝慎吾、元世界女王でパリ・パラ銀メダルのディーデ・デフロート（オランダ）に続く男女通じて史上３人目の偉業となる。１０代での達成は、男子では初めて。「記録がかかった方が自分は楽しめる。自分の名前をテニス界に刻みたい」と、１９歳の実力者は静かに闘志を燃やした。