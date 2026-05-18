なぜ事故は起きたのでしょうか？5月6日、磐越道で北越高校の生徒など21人が死傷したバス事故で、警察は18日、事故現場の実況見分を行いました。過失運転致死傷の疑いで逮捕された運転手の男も立ち会い当時の状況について確認したということです。＜記者リポート＞「今1人出てきました。今下を向きながら警察とともに歩みを進めているこちらが過失運転致死傷の疑いで逮捕された若山容疑者とみられます」現場に姿を見せたのは