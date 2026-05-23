高市早苗首相（６５）は２２日、スピードスケートで日本女子最多となる五輪メダル通算１０個を獲得して現役引退した高木美帆さん（３２）に、国民栄誉賞の授与を検討するよう関係省庁に指示した。木原稔官房長官（５６）が記者会見で明らかにした。授与が決まれば２０２３年３月の車いすテニス男子の国枝慎吾さん（４２）以来でスポーツ選手としては１４例目となる。３２歳の誕生日の朝、高木さんに国民栄誉賞の授与検討の知ら