健康的に体重を減らすことはできるのか。東北大学名誉教授の上月正博さんは「単に食べる回数や量を減らすだけのダイエットは、心臓に余計な負担をかけてしまう。1日3食を守ったうえで、『かさましフード』を活用するのがおすすめだ」という――。※本稿は、上月正博『100歳まで元気な心臓の育て方100』（宝島社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa_roc