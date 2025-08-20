アクション・アドベンチャーゲーム『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』 の初映像化プロジェクトとして、全編手描きによる2Dアニメーション『SEKIRO: NO DEFEAT』の制作が決定した。

参考：『CITY THE ANIMATION』はなぜ“平面的”に描かれるのか 撮影処理をめぐる京アニの新機軸

『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』は、戦国末期の忍びの戦いを描いたフロム・ソフトウェアによるビデオゲーム。

『SEKIRO: NO DEFEAT』の制作スタジオはQzil.la株式会社で、製作とプロデュースを株式会社KADOKAWAとアーチ株式会社がそれぞれ担当する。キャラクターの生きざま、刀と刀がぶつかり合う剣戟アクション、そして血なまぐさい戦国と日本古来の美しさが混在する独特の世界観が、全編手描きにこだわった2Dアニメーションで表現される。

メインスタッフとして、監督を沓名健一、脚本を『あさがおと加瀬さん』の佐藤卓哉、キャラクターデザインを『ハイキュー!!』の岸田隆宏がそれぞれ務める。また、メインキャストとして『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』から引き続き浪川大輔が狼を、佐藤みゆ希が九郎を、津田健次郎が葦名弦一郎をそれぞれ演じる。

あわせて、キャラクターデザイン・岸田による描き下ろしのティザービジュアルも公開。また、2Dアニメーションにより生まれ変わった『SEKIRO』の世界観が描かれた先行場面カットも公開された。

コメント沓名健一（監督）圧倒的に美しい『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』をアニメ化するにあたり、自身の持てる限りの「美しい」をかき集めて本作の制作に臨んでおります。ゲームファンの皆様にも、アニメで初めて『SEKIRO』の世界にふれる皆様にも、観たら必ずなにか持って帰っていただけるような作品に仕上がってきています。楽しみにお待ちください。

Qzil.la（アニメーション制作）美しさと激しさを併せ持つ原作の魅力を、アニメーションとして表現することは大きな覚悟を必要とする挑戦となりました。今回その挑戦に賛同いただいた素晴らしいクリエイター陣と共に、アニメーションだからこそ表現できる映像美の追求に日々試行錯誤しています。原作ファンの皆様をはじめ、アニメで初めて作品に触れる方にも深く心に残る作品となるよう誠心誠意制作に努めてまいります。（Qzil.la株式会社代表取締役 福留俊）

ARCH（プロデュース）プロデューサーとして本作品を企画するにあたり「孤独な主従の物語」をいかにアニメにするべきかスタッフと協議しました。主従二人でありながら孤独。現代を生きる我々にも深く関わるテーマを与えられたと考えています。また、本作を機に沓名監督がクリエイター集団・スタジオベタを立ち上げ、ARCHも経営参画しています。原作を創作されたフロム・ソフトウェア様、国内展開を統括するKADOKAWA様、海外展開を統括するCrunchyroll様はじめ多くの方のおかげでこの作品をお届けできることを嬉しく思います。（アーチ株式会社代表取締役社長 鈴木哲史）（文＝リアルサウンド編集部）