「当然の結果だ」「まさに魔法のよう」堂々のプレミアデビュー！ POTM選出の日本代表MFに称賛の嵐「彼のプレーは“男”だった」
圧巻の出来だった日本人MFに称賛の声が集まっている。
プレミアリーグ開幕節で昇格組のリーズは現地8月18日、エバートンとホームで対戦。この試合に先発してプレミアデビューを飾った日本代表MF田中碧が、存在感を示して１−０の勝利に貢献した。
田中は前半から中盤で相手に激しいプレッシングをかけ続け、81分には前線からの猛プレスで相手のミスを誘い、決勝点に繋がったPK獲得のきっかけを作る。また攻撃でも縦横無尽に動き回り、積極的にボールを受けて攻撃にリズムを創出。試合を通じて攻守に躍動した。
そんな26歳が、ファン投票によって選ばれるプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出。全体の41パーセントの票を獲得した。
これを伝えたクラブ公式Xの投稿には、「当然の結果だ」「アオーーーー！」「彼のプレーは“男”だった」「彼が好きだよ」「本当に素晴らしいパフォーマンス」「彼はまさに魔法のようだった」といった声が上がった。
プレミア初戦で堂々たるプレーを見せた田中。ここから好パフォーマンスを継続し、さらなる飛躍となれるか、注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】現地ファンが熱狂した田中碧の猛プレス！
