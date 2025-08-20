面接に行ったら「今日じゃないですよ？」 手帳とメールで確認した男性が絶句した企業の信じがたい対応

就職活動では、ときに企業の信じがたい対応に直面することがある。投稿を寄せた40代女性（広島県／医療・福祉・介護）は、就職氷河期に受けた面接について明かす。

「バス会社を2次面接まで行きましたが、『1人暮らしですか？』と聞かれたので嘘つくとまずいと思い、言うと『1人暮らしは採用していません』と言われました」

それなら、最初の面接で聞いてほしかったことだろう。女性が「採用はなかったです」と納得いかない様子なのも頷ける。（文：西荻西子）

面接に行ったら「今日じゃないですよ？」

約束したはずの面接日に行くと「今日じゃないですよ？」。もし、あなたがそんな対応をされたらどう思うだろうか。ITエンジニアの20代男性（東京都）は、新卒就活で経験した驚きの体験を語る。

「就活に苦戦し、色々な会社を受けてました」という男性は、都内のある施工管理の会社を受けた。一次面接の際、次の面接の約束を「手帳にメモ」したという。

「そしてメールも貰ってました。当日迎えたら、『面接今日じゃないですよ？』って言われて『！？』ってなりました」

手帳に書いて、メールでも確認していたという男性は、まさかの出来事に驚きを隠せなかった。しかし、

「いい会社から内定をもらい、（そちらに）行くことになりました」

結局、この会社とは縁が無かったようだ。

